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Göztepe'nin konuğu Nazilli Belediyespor

- Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir'de karşı karşıya gelecek

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
Göztepe'nin konuğu Nazilli Belediyespor


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Sahaya ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın yerine Kemal Özdeş'i göreve getiren Göztepe, Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Nazilli Belediyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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