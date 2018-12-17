Göztepe'nin konuğu Nazilli Belediyespor
- Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir'de karşı karşıya gelecek17 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle İzmir'de karşılaşacak.
Bornova Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Sahaya ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Teknik direktör Bayram Bektaş'ın yerine Kemal Özdeş'i göreve getiren Göztepe, Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.
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