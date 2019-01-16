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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dünkü maçta uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

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