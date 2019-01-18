0553 313 94 23

Göztepe ikinci yarıya Malatya'da başlayacak

- İzmir temsilcisinde Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek

18 Ocak 2019 Cuma 09:55
Göztepe ikinci yarıya Malatya'da başlayacak


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla 10. sırada tamamayan Göztepe, 18. haftada yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

Göztepe'nin rakibi Evkur Yeni Malatyaspor başarılı geçirdiği ilk yarıyı 29 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İzmir temsilcisinde Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Celso Borges ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak iki ekibin ilk yarıda İzmir'de oynadığı müsabakayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1, 2017-2018 sezonunda Malatya'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazanmıştı. Aynı sezon İzmir'deki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:55
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da akü çalan 4 kişi tutuklandı
    1. Konya'da akü çalan 4 kişi tutuklandı
    2. ABD’nin derin devletinden Türk..
    3. 21 bin servis aracı denetlendi
    4. Hastaların yardımına jandarma koştu
    5. n11.com'dan yarı yıl tatili kampanyası
    6. MediaMarkt'tan, öğrencilere karne..
    7. Berberin sokak hayvanı sevgisi
    8. Ercan Taner kimdir nerelidir? Ercan..
    9. Kazakistan tahıl ihracatını artırdı
    10. Merkez Bankası'ndan genel kurul için..
    11. Türk Telekom'dan avantajlı fiyatlarla..
    12. Türkiye'den Kolombiya'daki terör..
    13. Bakan Selçuk'tan yarı yıl tatili..
    14. TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her..
    15. Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu..
    16. MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanında
    17. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    18. ‘Katil ABD’ önce bunların hesabını ver
    19. Genç İstikbal Dergisi 18 yaşında
    20. Ercan Taner görevinden istifa etti
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"