Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Gözleri ilk günden konuşuyor

Bilinenlerin aksine bebekler daha ilk günden gözleriyle konuşmaya başlıyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
Gözleri ilk günden konuşuyor

Yeni doğmuş bir çocuğun ilk defa gözlerini açtığı an çok mühimdir. Eskiden, yeni doğmuş çocukların görme yetenekleri henüz gelişmediğinden çevrelerindeki şeyleri seçemediklerine sanılıyordu. Günümüzde ise bu konuda yapılan çalışmaların vardığı neticeler, çocukların daha ilk doğdukları günden itibaren birçok şeyi görebildiğini ortaya koydu.

Mesela bebek gözlerinin önünde hareket ettirilen aydınlık bir cismi rahatlıkla takip edebilir. Çocuk doktorları bu konuda gayet basit bir test bulmuşlar: Kırmızı bir gül (ya da başka bir çiçek) çocuğun yüzünden 20 cm. kadar uzakta çeşitli yönlere hareket ettiriliyor. Çocuk gözleriyle çiçeğin hareketlerini takip ederek testin doğruluğunu, yani karşısındaki cismi görebildiğini ispatlıyor.

Dikkati çeken bir nokta da, çocuğun bu işi yaparken dikkatini vermesi ve kollarının ayaklarının tamamen hareketsizleşmesidir.

İlk haftalarda birçok anne, çocuklarının kendilerini diğer insanlardan ayırt edebildiklerini ve bunu göstermek için de değişik bir şekilde gülümsediklerini söyler. Doktorlara göre ise, bazı istisnalar hariç, ancak 6-8 haftalık çocuklar annelerini gördükleri zaman sevinçle gülümsemekte ve ellerini ayaklarını oynatmakta..

Üçüncü veya dördüncü ayda çevreleri çocuklar için daha çok yönlü ve daha enteresan oluyor. Mesela anneleri onlara yaklaştıkları zaman, çocuklar birkaç hafta önce olduğu gibi, sadece onların yüzüne bakmıyor, bilakis bütün hareketlerini dikkatle izliyorlar, öyle ki, kendilerine gülümsedikleri zaman, onlar da annelerine bir gülümsemeyle karşılık veriyorlar.

Altı aylıkken çocuklar artık anneleri odanın öbür ucundayken bile onları tanıyabiliyorlar hatta gülerek, çeşitli hareketler yaparak ilgiyi üzerlerine çekmeye çalışıyorlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
  1. yeni doğan
  2. yeni doğan bebek annesini tanır mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri 15 Filistinliyi..
    2. Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma
    3. Avrupa resmen açıkladı! O para artık..
    4. Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu!
    5. Piyasa güne artı rezervle başladı
    6. Gram altın219 lira seviyelerinde
    7. Binali Yıldırım'dan anlamlı ziyaret.....
    8. BDDK, Güven Varlık Yönetim AŞ'nin..
    9. Borsa, yeni yıla düşüşle başladı
    10. MEB, CHP’ye boyun eğdi
    11. Görenler şaşkına döndü! Poşete para..
    12. Salvio, 2022'ye kadar Benfica'da
    13. Bir şey yutar da nefes alamazsa...
    14. Bakan müjdeyi verdi! 5,6 milyar TL...
    15. Dünyanın en büyüklerinden olacak!..
    16. Gözleri ilk günden konuşuyor
    17. Vereme karşı bebeklerinizi aşılatın
    18. Trabzonspor, Antalya'da topbaşı yapacak
    19. Sivas'ta 101 köy ile bağlantı kesildi
    20. Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü