Gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız kimdir?

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması gündemi sarstı. Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve diğer tanınmış isimler hakkında gözaltı kararları çıkarken, kamuoyu “Bu isimler kimdir, neden soruşturuluyor?” sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bazı tanınmış kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin makul şüpheler ortaya çıktı.

Bu kapsamda, şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Danla Biliç), Mümine Senna Yıldız, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve parti organizatörü Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda Oyuncu İrem Sak, Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü için ise arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde gerçekleştirilen aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da doğan Türk şarkıcıdır. Müzik kariyerine genç yaşta başlamış, 2014 yılında katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınmıştır. 2016’da yayımladığı “Cevapsız Çınlama” adlı single ile geniş kitlelere ulaşmış, ardından “Sen Olsan Bari”, “Yalnız Çiçek”, “Nasılsın Aşkta?” gibi şarkılarla kariyerini sürdürmüştür. Pop müzik ağırlıklı çalışmalarıyla bilinen Tilki, müzik kariyerinin yanı sıra tepki çeken sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelmektedir.

Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da doğan sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. YouTube platformunda makyaj ve kişisel bakım videoları paylaşarak tanınmış, daha sonra Instagram ve diğer sosyal medya mecralarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Dijital içerik üretiminin yanı sıra televizyon ve dijital projelerde yer almış, kendi kozmetik markasını kurarak ticari faaliyetlerde bulunmuştur.

İrem Sak kimdir?

İrem Sak, 9 Şubat 1986 tarihinde Sivas’ta doğan oyuncu ve senaristtir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamış, televizyon kariyerine çeşitli dizi projeleriyle başlamıştır. Geniş kitleler tarafından “Güldür Güldür Show” programındaki performansıyla tanınmış, sinema ve dijital platform projelerinde de rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra senaryo çalışmaları bulunan Sak, televizyon, sinema ve dijital yapımlarda aktif olarak yer almaktadır.

Mümine Senna Yıldız kimdir?

Mümine Senna Yıldız ismi, 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme geldi. Kamuoyuna açık güvenilir kaynaklarda Yıldız'ın daha önce tanınmış bir kamu kişisi, sanatçı veya sosyal medya fenomeni olduğuna dair herhangi bir biyografik bilgi bulunmamaktadır.