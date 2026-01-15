  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Demek ki dertleri çocuklar değilmiş! Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa edildi İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin! 'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi Türkiye’den kaçmak isteyenlere duyurulur! Yine Avrupa ülkesi yine sağlıkçı krizi Ünlü iş insanı safaride çatışmanın ortasında kalmamış! Soyulurken öldürülmüş Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı: Öldürmek için ateş etmiş! İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı! Savunma sanayinde peş peşe stratejik adımlar! Beyin göçü tersine döndü
Yerel Göz gözü görmüyor! Düzce'de dev sis bulutu hayatı felç etti!
Yerel

Göz gözü görmüyor! Düzce'de dev sis bulutu hayatı felç etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Göz gözü görmüyor! Düzce'de dev sis bulutu hayatı felç etti!

Düzce genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kentte yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aniden çöken sis tabakası, özellikle ana arterlerde ve otoyol geçişlerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte ilerlemek imkansız hale gelirken, emniyet ekipleri kaza riskine karşı teyakkuz durumuna geçti.

Düzce'de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kuzey Çevre Yolu, Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Düzce–Zonguldak D-655 Karayolu ile Çamköy bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman yavaşlama yaşanırken, sürücüler sis lambalarını yakarak ve hızlarını düşürerek seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, sisin etkili olduğu güzergâhlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle takip mesafesinin korunması, ani fren ve hatalı sollamalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi.

Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Gündem

Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü
Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü

Yerel

Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece etkili oldu
İstanbul’da beklenen kar yağışı gece etkili oldu

Yaşam

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece etkili oldu

Kar yağışı geri dönüyor!
Kar yağışı geri dönüyor!

Yerel

Kar yağışı geri dönüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23