Göz altı morluklarını zerdeçal ile geçirin: sorunun önünü açtı! Bu renk tam size göre

Göz altı morlukları en çok karşımıza çıkan cilt problemlerinden biridir. Özellikle kadınlar olmakla birlikte erkeklerinde büyük rahatsızlık duyduğu bu morluklar neden olur? Güzelliğe gölge düşüren bu morlukların oluşum sebebi genetik faktörler ya da yaşam tarzı yüzünden olabilir. Peki, göz altı morluklar neden olur ve nasıl geçer? Göz altı morluklarından nasıl kurtuluruz? İşte, göz altı morlukları, çöküntüleri, şişliklerine dair tüm detaylar…

Göz Altı Morlukları Neden Olur



Göz altı morlukları genetik ve çevresel nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bunun yanında aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk ve uykusuzluk da gözaltı morluklarına sebep olabilir. Uzman doktorlar göz altı morluklarına demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının da sebep olabileceğini söylemektedirler. Bunların dışında göz altı morluklarına sebep olabilecek bazı unsurlar;

Alerjik rahatsızlıklara sahip kişilerde göz altı morlukları sıklıkla görülebilmektedir. Göz ve burun akıntılarıyla birlikte damarlarda biriken kan, damarların belirginliğini arttırarak göz altı bölgesinde mor bir görünüm oluşmasına neden olabilmektedir.

Sağlıksız beslenen kişilerde de göz altı morlukları görülebilmektedir. Cilt ihtiyacı olan vitaminlere ulaşamadığında göz altlarında renk değişiklikleri ve morarmalar belirmektedir.

Tuz vücut da ödem oluşmasına sebep olacağından dolayı aşırı tuz tüketimini azaltmak gerekmektedir.

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Yaşlanma ile birlikte oluşan kırışıklıklar ve sarkmalar göz altı bölgelerinde gölgelenmelere ve koyu renk görünmelerine neden olabilmektedir.

Regl dönemlerinde cilt renginde soluklaşmalar görülür buna bağlı morarmalar olabilir.

Alkol ve sigara da gözaltı morarmalara sebep olarak gösterilebilir. Sigara kandaki oksijen miktarını azalttığından göz altı morlukları ortaya çıkar.

Göz Altı morlukları hastalık belirtisi olabilir mi?

Göz altı morluklarının genetik olması ve yaşam tarzınıza bağlı olmasının dışında depresyon, sinüzit, göz etrafında oluşan enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, tiroid hastalıkları, göz alerjileri, göz kuruluğu ve demir eksikliği gibi sebeplerden de olabilir. eğer bu sebepler doğrultusunda göz altı morarmalarınızın oluştuğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza görünmelisiniz.

Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Göz altı morluklarını giderebilmek için ilk önce asıl sebebinin ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. Eğer bu morarmalar bir hastalık sonucu olmuyor ise dengeli beslenme, sağlıklı uyku düzeni, bol su tüketimi gibi önemli önlemler ile engellenebilir. Kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz. Bunun yanında göz çevresi kan dolaşımını hızlandıracak masajlar ile K ve C vitamini içeren kremler ile de hafifletilmesi mümkündür. Bazı bitkisel kürler, mezoterapi ve lazer yöntemi ile de bu morarmaların önüne geçebiliriz. Göz altı morluklarına eğer uykusuzluktan kaynaklanıyorsa soğuk patates halkalarını veya ılık çay kompreslerini uygulayabilirsiniz. Geçici bir süre işinize yarayabilir.