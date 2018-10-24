Göz alerjisi ırsidir



Meselâ çoğu insan için zararlı olan toz alerjik kişilerin aşırı hassas olan gözlerinde çok fazla gözyaşı ve mukus üretilmesine neden olabilir.

Alerjiler, konjunktivit (göz yangısı) ve astım gibi başka sorunları da tetikleyebilir. Nazal (burun) ve göz alerjilerinin birleşimi rinokonjunktivit denilen hastalığın oluşmasına sebep olur.

Dünya nüfusunun %20-35'ini etkileyen alerjik hastalıklar, Türkiye'de %20'ye ulaşan sıklıkta görülmektedir. Ve bu belirtilerin %70 kadarı gözleri etkilemektedir.

Eğer siz de göz alerjisi olabileceğini düşünüyorsanız lütfen bu testi uygulayın. Gözünüzde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka hekime başvurun.

Aile bireylerinizde alerji var mı?

Gözünüzde, özellikle de polen mevsimi olan ilkbaharda sık sık kaşıntı oluyor mu?

Daha önce “göz yangısı” (konjunktivit) teşhisi aldınız mı?

Kedi gibi hayvanlara alerjiniz var mı?

Hapşırma, öksürme ya da burun tıkanıklığını kontrol altına almak için sık sık antihistaminlere ve/veya dekonjestanlara ihtiyaç duyuyor musunuz?

Havada polen olduğunda, klimalı kapalı alanlarda bulunduğunuzda gözlerinizdeki kızarıklık ya da kaşıntı azalıyor mu?

Bazı kozmetik ürünleri ya da losyonları kullandığınızda veya çevrenizde ağır bir parfüm kokusu olduğunda gözleriniz sulanıyor mu?

Eğer bu soruların çoğuna evet diyorsanız, göz alerjiniz olabilir.

Reçetesiz ilaçları kullanmadan önce yan etkileri öğrenmek için ürün uyarılarını ya da prospektüsü okuyun.

Reçeteli ilaçları kullanmadan önce yan etkileri hakkında doktorunuza danışın. Bazı durumlarda kombine bir ilaç tedavisi kullanılabilir.

Gözlerinizi alerjenlerden koruyabilmek için, gözlerinizi saran güneş gözlükleri takın ve araba kullanırken camları kapalı tutun.

Belirtiler

Alerjilerin yaygın belirtileri şunlardır:

Kızarık, şişmiş ve kaşınan gözler

Burun akması

Hapşırma ve öksürme

Burun, ağız ve boğaz kaşıntısı

Sinüs tıkanıklığından kaynaklanan baş ağrısı

Yukarıdaki belirtilerin yanı sıra yorgun hissedebilir ya da uykusuzluk çekebilirsiniz.

Kontak Lensler

Eğer kontak lens kullanıyorsanız, alerji mevsimi kontak lensleriniz rahatsızlık verebilir. Havadan gelen alerjenler kontak lenslerinize yapışarak sizi rahatsız edebilir. Kullan-at lenslerde alerji sıkıntısı olmaz.

Sebepler

Gözünüze ve burnunuza temas eden alerjenlerin çoğu havada bulunur. Polen, küf, toz, hayvan tüyleri ve döküntüleri havadan gelen alerjenlerdendir.

Bazı yiyecekler ya da arı sokması gibi diğer alerji sebepleri genellikle havadan gelen alerjenler gibi gözleri etkilemezler.



Fakat bir tarafı yapayım derken diğer tarafı bozmak mümkündür. Özellikle makyajda kullandığınız kozmetik ürünlere ve antibiyotik göz damlaları gibi ilaçlara karşıt tepki oluşumu da gözünüzde alerjiye sebep olabilir.

Bazı kişiler kuru gözleri nemlendirmek için kullanılan göz damlalarındaki koruyucu maddelere karşı alerjileri vardır. Bu durumda koruyucu madde ihtiva etmeyen ürünleri kullanmanız gerekebilir.