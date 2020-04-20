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Dünya

Gövde gösterisi yapmışlardı! Binlerce asker karantinaya alındı

Rusya'ya Zafer Günü provası pahalıya patladı. Ülkede 15 bin askerin acil olarak karantinaya alındığı belirtildi.

2020-04-20 19:47:00 -
Gövde gösterisi yapmışlardı! Binlerce asker karantinaya alındı

Rusya, 'Zafer Günü' yürüyüşü için prova yaparken sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen binlerce askeri karantina altına aldı.

Savunma Bakanlığı, 15 bin kadar oldukları tahmin edilen askerlerin kışlalarına geri gönderileceklerini ve buralarda iki hafta boyunca karantinada tutulacaklarını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, askerlerde virüs tespit edilip edilmediği belirtilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'ta Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılması planlanan yürüyüşü iptal etmişti.

Bu yıl, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında aldığı zaferin 75. yıldönümü kutlanacaktı ve gösteriler daha önce hiç ertelenmemişti

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