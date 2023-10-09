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Kültür - Sanat Görmediği savaş kalmadı! O kışlada çalışmalarda sona gelindi
Kültür - Sanat

Görmediği savaş kalmadı! O kışlada çalışmalarda sona gelindi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:18:00 -
Görmediği savaş kalmadı! O kışlada çalışmalarda sona gelindi

Balkan Savaşı; I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan, Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi kapsamında ülke genelinde inşa edilen Çorum İskilip'teki Redif Kışlaları'ndan biri olan tarihi bina yeniden ayağa kaldırılıyor.

Balkan Savaşı; I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan, Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi kapsamında ülke genelinde inşa edilen Çorum İskilip'teki Redif Kışlaları'ndan biri olan tarihi bina yeniden ayağa kaldırılıyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde restorasyonu devam eden tarihi Redif Kışlası'na sona yaklaşılıyor.
Redif Kışlası, Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında İskilip ilçesinde inşa edildi.

Kışla, Çorum İl Özel İdaresince restore edilerek 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet verecek.

2017 YILINDA İHALESİ YAPILMIŞTI

2017 yılında ihalesi yapılan kışla, yapım işi esnasında tarihi taş duvarların imalatlarında öngörülemeyen iş artışı olması nedeniyle restorasyon projesi tamamlanamamış, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon işi tasfiye edildi. Geçtiğimiz aylarda Çorum İl Özel İdaresi tarafından yeniden gerçekleştirilen Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu işinin yer teslimi yapılmasının ardından yeniden başladı.

4 SAVAŞTA FAAL OLARAK KULLANILDI

Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları kapsamında ülke geneline inşa edilen redif kışlalarından biri olan tarihi bina yeniden ayağa kaldırılıyor.
Meydan Mahallesi'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat inşa edilen Redif Kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında faal olarak kullanıldı. Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yeniden ayağa kaldırılan tarihi Redif Kışlasını ziyaret ederek restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

TARİHİ DOKUYA SAHİP ÇIKILIYOR

Vali Dağlı, "Redif Kışlası yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacak. Çok amaçlı bir salon olarak dizayn ediliyor. Tarihi bir değere sahip olan kışlamız Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi imkanları ile ayağa kaldırıldı. Çalışmalarımız son aşamada. Önümüzdeki aylarda kışladaki çalışmalar bitirilecek. Güzel bir mekan. Bu mekana ihtiyacımız vardı. Tarihi dokuyu ayağa kaldırarak hem tarihimize sahip çıkıyoruz hem de halkımızın hizmetine sunacağımız güzel bir binayı ilçemize kazandırmış olacağız. İskilip halkına hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: İHA

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