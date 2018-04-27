Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görme engelli genç rekorları alt üst etti! 10 kez şampiyon oldu

Antalya'da, doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzme öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda, sırtüstü ve kurbağalama stillerinde 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:54
Görme engelli genç rekorları alt üst etti! 10 kez şampiyon oldu

Antalya'da yaşayan Temirci ailesi, doğuştan görme engelli çocukları Halim Can'ı yüzme öğrenmesi için 8 yaşında kursa gönderdi. Denize ve havuza girmeye korkan Halim Can, su fobisini aşamadığı için yüzme kursuna gitmek istemedi. Ailesinin yönlendirmesiyle 2 yıl sonra yeniden kursa katılan Halim Can, yüzme öğrenerek, su fobisini aşıp, denizde ve havuzda kulaç atmaya başladı. Ailesinin sosyalleşmesi ve yüzme öğrenmesi amacıyla gönderdiği kursta su korkusunu yenen Halim Can'ın yeteneği, antrenörlerinin dikkatini çekti. 10 yaşında şampiyonalara katılmaya başlayan Halim Can, karanlık dünyadan madalyalara kulaç attı.

YÜZMEYİ HOBİ OLARAK SÜRDÜRECEK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen şampiyonalarda, B1 (hiç görmeyen) kategorisinde kurbağalama ve sırtüstü stillerinde yarışan Halim Can Temirci, 6 yılda 10'dan fazla altın madalya kazandı. Antrenörü Semra Karayılanoğlu ile Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü antrenman yapan Halim Can, kazandığı madalya sayısını artırmak istediğini söyledi. Bilgisayar programcısı olmak istediğini belirten Halim Can, çocukluğundaki fobisi yüzmeyi de hobi olarak sürdürmeyi düşündüğünü dile getirdi. Yüzme öğrendiği ilk günlerde yaşadıklarını anlatan Halim Can, şunları söyledi:

"10 yaşında ilk yüzmeye başladığımda doğuştan görme engelli olarak sudan korkuyordum. Su dibine batamıyordum. Bu korkularımı yüzmeyle sporla yendim. Şimdi 10 şampiyonluğum var. Madalya sayısını artırmayı hedefliyorum. Görme engelli olarak yüzmeyi ve diğer sporları, bütün engellilere tavsiye ederim. Evde kapalı kalıp, asosyal olmaktansa sporla sosyalleşmelerini ve görme engellilerin azmederse başarabileceğini tüm insanlara göstermelerini tavsiye ediyorum."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:54
  1. Antalya
  2. Halim Can Temirci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye İstanbul teklifi
    1. Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye İstanbul..
    2. Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı: Kg..
    3. Kanser tedavisinde önemli adım!
    4. Şizofreni hastalığı bebeklerde de..
    5. 700 kök Hint keneviri ele geçirildi
    6. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama..
    7. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un..
    8. FIFA'dan Trabzonspor kararı!
    9. Test aşamasını geçti.. Yeni yerli füze..
    10. Görme engelli genç rekorları alt üst..
    11. Rusya: S-400'leri Türk topraklarına...
    12. Amerika, gizli görüşmenin..
    13. Türkiye'de en fazla ölüme neden olan..
    14. Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi!
    15. Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı..
    16. Kalp ve bağırsak sağlığı için günde 30..
    17. Muhalefetin 'çatısı' çöktü sandalye..
    18. Türk okçular finalde!
    19. İzmir'de '1 Mayıs' terör operasyonu!
    20. Tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye'de..
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı