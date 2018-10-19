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Gonzalo Higuain'den eski kulübüne sert sözler! 'Ronaldo için beni kovdular'

Milan'ın golcü oyuncusu Higuain eski kulübü Juventus için çok sert açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 03:31
Gonzalo Higuain'den eski kulübüne sert sözler! 'Ronaldo için beni kovdular'

Juventus'un, 2018 yazında Napoli'den 90 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den transfer ettiği Gonzalo Higuain, geçtiğimiz yaz ayında 18 milyon Euro karşılığında kiralık olarak Milan'ın yolunu tutmuştu.

Yıldız oyuncu Juventus'tan ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo için takımdan "kovulduğunu" belirtti.

Geçtiğimiz sezon Milan karşısında 4-0'la kazandıkları İtalya Kupası finalinde ilk 11'de görev almayan ve o gün bazı sıkıntıların başladığını belirten 30 yaşındaki oyuncu İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "O gün, içimde bir şeylerin kırıldığını hissettim." dedi ve şöyle devam etti, "Sonra Ronaldo ile anlaştılar. [Ayrılık] benim kararım değildi. Juve için her şeyimi verdim. Pek çok kupa kazandım ve sonra Cristiano geldi, kulüp kaliteyi arttırmak istedi. Bana takımda kalamayacağımı söylediler ve bir çözüm aramaya başladılar." ifadelerini kullandı.

''BENİ KOVDULAR''

Juventus'un, o gün için, rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Higuain, siyah beyazlı ekip ile geçirdiği iki sezonda iki Seri A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yakaladı.

Yaşadığı sıkıntılı ayrılık sürecine karşın kulüp hakkında olumsuz düşünmediğini belirten Higuain sözlerini şöyle noktaladı, "Bana gerçekten göz koluk oldular. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar bana şefkat gösterdiler."

"Ancak ayrılmak istemedim. Aslolan, bunu herkes söylüyor, beni kovdular. Milan'da büyük bir sevgiyle karşılaştım ve beni ikna etmelerinin sebebi bu oldu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 03:31
  1. Gonzalo Higuain
  2. Juventus
  3. Cristiano Ronaldo
  4. Milan
  5. İtalya Serie A

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