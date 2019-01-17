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Gonzalo Higuain Premier Lig'e transfer oldu! İşte yeni takımı

Juvetus'un ünlü golcü oyuncusu Gonzalo Higuain, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ya transfer oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 03:17
Gonzalo Higuain Premier Lig'e transfer oldu! İşte yeni takımı

Uzun süredir beklenen transferde son aşamaya gelindi. Juventus, Premier League ekiplerinden Chelsea ile Gonzalo Higuain'in kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında 'Higuain Chelsea'de' başlığıyla verilen haberde, Chelsea'nin Juventus ile Higuain'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca sözleşmede belli şartların sağlanması halinde bir yıl daha kiralanması yönünde bir madde de yer alacak.

Milan'dan ayrılmak isteyen Higuain için resmi açıklamaların birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Higuain, Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa maçında son 20 dakikada süre almıştı.

Sporx

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 03:17
  1. Gonzalo Higuain
  2. Chelsea
  3. Premier Lig
  4. Juventus
  5. Milan
  6. İngiltere

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