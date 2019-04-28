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Golf: Turkish Airlines Challenge

İskoçyalı Connor Syme, profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

28 Nisan 2019 Pazar 19:53
Golf: Turkish Airlines Challenge

SAMSUN (AA) - Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge’da İskoçyalı Connor Syme, şampiyon oldu.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve altıncı kez gerçekleştirilen Turkish Airlines Challenge, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde düzenlendi.

Toplam 200 bin avro para ödüllü turnuvanın final raundunda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Hollanda, Fransa, Güney Afrika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Finlandiya, İskoçya, Polonya, İtalya, İsviçre, Portekiz, Avusturya, Kolombiya ve Galler'den 60 golfçü sahaya çıktı.

Turkish Airlines Challenge'da İskoçyalı Connor Syme, İtalyan Francesco Laporta'yla play-off'a kaldı. Syme ve Laporta arasındaki çekişmeli geçen müsabakanın ilk çukurunda, Syme galip gelerek, profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyonda İtalyan Francesco Laporta ikinci olurken, Hollandalı Wil Besseling ve Darius Van Driel toplamda 266'şar (-22) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.

Samsun Büyükşehir Golf Kulübünde yapılan ödül törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, Challenge Tour Turnuva Direktörü Paul Carrigil, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak sporculara ödüllerini dağıttı.


- Başarılı golfçülere "Bandırma Vapuru" maketi hediye edildi


Turkish Airlines Challenge 2019 şampiyonu Syme ile ikinci Francesco Laporta'ya, turnuvanın ikinci gününde -11 oynayarak saha rekoru kıran Danimarkalı Mark Flindt Haastrup'a ve on üçüncü çukurda 162 metrelik vuruşuyla "Hole in one" (Tek atışta hedefi bulma) yapan İskoçyalı Scott Henry'e "Bandırma Vapuru" maketi hediye edildi.

Turnuvanın şampiyonu Syme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'daki golf sahasında ilk kez oynadığını belirterek, "Çok güzel bir saha yapılmış, dünyanın her yerinde bu sahanın güzelliğini golfçülere anlatacağım. Burada ilk şampiyonluğumu yaşamaktan dolayı mutluyum. Samsun'daki turnuvanın ardından hemen İspanya'nın Bilbao kentinde turnuva var ve oraya katılacağım. Golfte iyi noktalara gelmek için çalışıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:53
  1. Challenge Tour
  2. İskoçyalı Connor Syme
  3. İtalyan Francesco Laporta
  4. Samsun
  5. tgf başkanı Ahmet Ağaoğlu
  6. Turkish Airlines Challenge

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