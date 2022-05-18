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Aktüel Gölet kenarında giysileri bulundu! Arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Gölet kenarında giysileri bulundu! Arama çalışması başlatıldı

Manisa-Turgutlu'daki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp iki kardeş için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 22:57:00 -
Gölet kenarında giysileri bulundu! Arama çalışması başlatıldı

Manisa-Turgutlu'daki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlatıldı.

Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde 13 ve 14 yaşındaki kardeşlerin evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı. Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İzmir İl Jandarma dalgıç ekipler gölette arama çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden pompa ve vidanjör de gölette su tahliyesi yapıyor.

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