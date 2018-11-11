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Gol düellosunun galibi Elazığspor oldu! 3-2

1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Elazığspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-2 yendi.

11 Kasım 2018 Pazar 16:09
Gol düellosunun galibi Elazığspor oldu! 3-2


Tetiş Yapı Elazığspor: 3 - Eskişehirspor: 2

Stat: Elazığ Atatürk 

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kaan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş (Dk. 72 Eren Çinkılınç), Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Tatos (Dk. 89 Idrissa Diarra), Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Lamine Diarra (Dk. 78 Kadir Taşoğlu), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Dk. 59 Talha Erdoğan), Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 83 Kaan Gül), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 40 Bedirhan Altunbaş)

Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Dk. 32 ve Dk. 55 Ahmet Aras, Dk. 47 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar:  Dk. 12 Kadir Bekmezci, Dk. 77 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 30 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 46 Mevlüt Çelik, Dk. 63 Cemali Sertel, Dk. 90 Semih Güler (Eskişehirspor) 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:09
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