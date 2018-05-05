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Gökçek 'Sonucunu çok merak ediyorum' deyip öyle bir soru sordu ki...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 'Sonucunu çok merak ediyorum" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir anket yaptı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:04
Gökçek 'Sonucunu çok merak ediyorum' deyip öyle bir soru sordu ki...

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada yaptığı bomba anketler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgii bir anket düzenleyen Gökçek, "Lütfen bu ankete sadece CHP'liler cevap versin" diyerek katılımcılara, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime verir? Bir CHP'li olarak ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:04
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Melih Gökçek

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