Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Tarihin sıfır noktası” kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe’de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu da fırsat bilen misafirler, Göbeklitepe’de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.