  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı
Kültür - Sanat

Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Tarihin sıfır noktası” kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:48:00 -
Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe’de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu da fırsat bilen misafirler, Göbeklitepe’de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar
Sağlık

Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar

Doktorların özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin teklif, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden sonraya ertelendi. Fırsat kollayan, hipokrat y..
Altın ve dolar rekor tazeledi!
Ekonomi

Altın ve dolar rekor tazeledi!

Altın ve dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya rekorlar başladı. Altının gramı 832 TL seviyesini görürken, dolar ..
Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti
Aktüel

Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti

Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşini arayan Serkan Kıyak, evinde kendisini asarak intihar etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay