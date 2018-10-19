Giuliano'dan Fenerbahçe itirafı! 'Ayrıldım çünkü...'

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde 10,5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan takımı Al Nasr'a sattığı Giuliano, Goal.com'un Arapça versiyonunun sorularını yanıtladı. İşte Brezilyalı yıldızın birbirinden çarpıcı açıklamaları:

"Transfer süreci çok hızlı gerçekleşti. Eski kulübüm Fenerbahçe'ye teklif yaptılar ve onların da o dönemde paraya çok ihtiyacı vardı. Neticede üç gün sonunda yeni kulübümün yolunu tuttum. Al Nasr'ın bana yaptığı teklif de çok iyiydi. Bir Orta Doğu kulübünde ilk kez oynuyorum. Finansal konularda anlaştık ve sonuçta bu büyük kulübe gelmekten ötürü büyük mutluluk duydum. Yeni takımıma gelmeden önce kulübü ve takımın bulunduğu şehri araştırmıştım. Suudi liginde üç yıldır oynayan arkadaşım Bruno Uvini'yi aradım ve o, bana hem lig hem de ülkedeki hayat hakkında pek çok bilgi verdi. Tüm bunların ardından Suudi liginde oynamayı kabul ettim. Suudi ligi harika ve her takımdaki yabancı oyuncu sayısı son yıllarda çok yükselmiş durumda. Her kulüpte ortalama 8 yabancı var ve bu da oyun seviyesinin daha yüksek olduğunu ve rekabetin arttığını gösteriyor."

"BAŞLARDA SIKINTI ÇEKTİM AMA..."

"Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok sıkıntı çektim. Her şeyden önce buradaki hava sıcaklığı çok yüksek ve yazın 40 dereceye kadar ulaşıyor. Böyle bir iklime alışmak zor. Ancak yine de çok mutluydum. Takım arkadaşlarım bana büyük güven verdi ve ben de şu an kendimi iyi hissediyorum. Taraftarlar takımlarını çok seviyor ve sonuna kadar destekliyor. Bu da beni sakinleştiriyor ve hem yaratıcılık hem de daha iyi oynama konusunda serbest hissettiriyor. Gerek bireysel gerekse de kolektif anlamda çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Şu ana kadar başardıklarımız hem taraftarların hem de bizlerin arzuladığı şeylerdi. Çok sıkı bir yarışın içinde olduğumuzu biliyoruz ve daha yapacak çok iş var. Ancak bu şekilde devam edersek sezon sonunda şampiyonluğumuzu kutlamak için büyük bir şansa sahip olacağımızdan eminim.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Brezilya'nın tüm alt yaş takımlarında oynadım ve bu, benim için çok heyecan vericiydi. Ancak Brezilya Milli Takımı'nda oynayabilmek hiç kolay değil. Oyuncular arasında çok büyük bir rekabet var ve antrenör de onlar arasından en iyilerini seçiyor. Umarım bir gün yeninden milli takım formasını giyerim."