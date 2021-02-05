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Aktüel Giresun'da kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Giresun'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 21:28:00 -
Giresun'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ballıca mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 AT 1791 ve 52 FH 827 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlarda sıkışan 5 kişi, Bulancak Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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