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Ekonomi Giresun serbest piyasasında fındık 25,50 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Giresun serbest piyasasında fındık 25,50 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:25:15 -
Giresun serbest piyasasında fındık 25,50 liradan işlem görüyor

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındığın serbest piyasada 25,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosta sezona 21,50 liradan başlayan fındığın kilogram fiyatının artmaya devam ettiğini belirtti.

Çiftçinin ürününe sahip çıktığını, pazara fındık getirmekte aceleci olmadığını, bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ifade eden Bölük, "Serbest piyasaya çiftçi fındık indirmekte acele etmiyor. Fındık bugün 25,50 liradan işlem görüyor." dedi.

Bölük, gelecek süreçte fiyatlarla ilgili şimdiden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını, süreci yakından izleyeceklerini kaydetti.

Lisanslı fındık deposuna bu yıl çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Bölük, depoya 125 ton civarında ürün teslim edildiğini ifade etti.

Bölük, yürüttükleri çalışmalarla lisanslı deponun fındıkta önemli bir yere sahip olacağına inandıklarını söyledi.




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