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Giray Bulak: “Deplasmanda da oyunu elde tutarak oynuyoruz”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Denizlispor maçı ile ilgili olarak, “Denizlispor burada ilk defa berabere kalmadılar.

28 Nisan 2019 Pazar 22:39
Giray Bulak: “Deplasmanda da oyunu elde tutarak oynuyoruz”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Denizlispor maçı ile ilgili olarak, “Denizlispor burada ilk defa berabere kalmadılar. Mağlup oldukları maç oldu ama takım performansı daha çok deplasmana uygun bir takım. Bizimki de iç sahaya uygun bir takım onun için biz iç sahada daha çok kazanıyoruz. Deplasmanda da oyunu elde tutarak oynuyoruz” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile golsüz berabere ayrıldı. Karşılaşma sonrası bir basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Bulak, "İlk yarıda çok korner kullanmamız çok pas yapıp iyi ataklar yapmamız bizim zaten takımımızın özelliklerinden. Ama daha fazla pas içeriden yapabilseydik daha etkili bir oyun olabilirdi. İkinci yarı Denizlispor tabiİ ki yüksek topa dönecekti, kenardan doldur boşalt diye tabir ettiğimiz oyuna dönecekti, bunlarla beraber pozisyon ve korner buldular. Kornerde oyuncularımızın yakın teması ve oyuncularımızın vücudunu iyi kullanması ve rakibe temas etmesi onların vuruş kalitesini tabi ki düşürdü. Pas yaptığımızda rakibi çevirebildiğimiz de ters tarafa iyi işler yapıyoruz. Nizamettin’in ikinci yarıda kafa ile vurduğu pozisyon var ve gol olsa kazanabilirdik ama Denizlispor’unda son korner pozisyonun da Doğa’nın içerden çıkardığı pozisyonda galibiyeti yakalayabilirlerdi. Ayrıca Nizamettin’in gördüğü kart beni çok üzdü. Çünkü kendisi çok centilmen ve iyi bir oyuncudur. Denizlispor’a başarılar diliyorum. Burada ilk defa berabere kalmadılar. Mağlup oldukları maç oldu ama takım performansı daha çok deplasmana uygun bir takım. Bizimki de iç sahaya uygun bir takım onun için biz iç sahada daha çok kazanıyoruz. Deplasmanda da oyunu elde tutarak oynuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:39
  1. doğa

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