Dünya

Gine Bissau'daki darbe uyarısı! BM, birçok ülkeye İnsan hakları çağrısı yaptı... Darbe hakkında kararı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gine Bissau'daki darbenin ardından askeri yetkililere insan haklarına saygı gösterme konusunda birçok ülkeye çağrı yaptı. Darbe hakkındaki kararı...

PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gine Bissau'da meydana gelen darbenin ardından "siyasi saikli tutuklama, gereksiz ya da orantısız güç kullanımı haberleri" üzerine askeri yetkililere insan haklarına saygı göstermeleri ve bu hakları korumaları çağrısında bulundu.

Türk, söz konusu ülkedeki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, darbe sonrası hükümet yetkilileri ve muhalefet liderlerinin keyfi tutuklanması ile medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik gözdağı ve tehditler de dahil olmak üzere Gine Bissau'da yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin haberlerin kendisini derinden kaygılandırdığını belirtti.

Ülkede 26 Kasım'da meydana gelen darbenin ardından "siyasi saikli tutuklama ve güvenlik güçlerinin başkent Bissau'da barışçıl protestoları dağıtmak için gereksiz veya orantısız güç kullandığına dair haberler" üzerine askeri yetkililere insan haklarına saygı göstermeleri ve bu hakları korumaları çağrısında bulunan Türk, bundan endişe duyduğunu ifade etti.

Türk, askeri yetkililerin, barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere herkesin temel özgürlüklerine tam olarak saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in askeri müdahaleyi güçlü biçimde kınamasına ve anayasal düzenin derhal ve koşulsuz şekilde yeniden tesis edilmesi çağrısına da destek veren Türk, askeri yetkililerin seçim sürecini askıya alma kararından duyduğu kaygıyı dile getirerek, bunun vatandaşların kamu işlerine katılma hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

 

Yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin eden N'Tam'ın, Ilidio Vieira Te'yi Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atadığı duyurulmuştu.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemine aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Bir süre Genelkurmay Başkanlığı'nda tutulan Embalo, dün gece Senegal hükümetinin yolladığı bir uçakla Senegal'e götürülmüştü.

