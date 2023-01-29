Gine Bissau'da Eğitim ve Sağlık Külliyesinin Temeli Atıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da yapacağı hizmetler için geçtiğimiz aylarda bir araya geldiği Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile ülkedeki kalıcı eser, eğitim ve insani yardım çalışmalarını görüşmüştü. O önemli görüşmenin ardından ise Cumhurbaşkanı Embalo’nın onayı ve resmi işlemlerin tamamlanmasıyla Gine Bissau’ya değer katacak projede ilk kazma vuruldu.

İDDEF, başkent Bissau’da 25 dönüm arazi üzerine inşa edilecek ve içerisinde cami, medrese, hastane ve 24 adet dükkandan oluşacak çarşının yer alacağı külliye için temel atma merasimi gerçekleştirdi. Gine Bissau’da tarihi bir günün yaşandığı ve yoğun katılımın olduğu programa, İDDEF yetkilileri ve İsmailağa Camiasından hocaefendiler ile Gine Bissau Başbakan Yardımcısı Suares Sambu, İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanı Sandji Fati, İslam Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Aladji Alanso Fati, Bayındırlık, İskan ve Şehircilik Bakanı Fidels Forbs, Maliye Bakanı Dr. Elidio Vieirate, Çevre Bakanı Viriato Soares Cassama, Bölgesel İdare Bakanı Dr. Fernando Gomes ve bölge yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan, Gine Bissau Başbakan Yardımcısı Suares Sambu projenin ülkesine ve vatandaşlarına katacağı eğitim ve sağlık imkanı için İDDEF’e ve Türkiye’deki hayırseverlere teşekkür etti. Sambu ayrıca, külliye içerisinde inşa edilecek doğumhane ve çocuk kliniği ile beraber halkın rahat ibadet etme imkanı bulacağı cami ve çarşı projesinin adeta yaşam merkezi olacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından kalıcı eserler için temel atıldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “5000 kişilik cami, 80 kişi kapasiteli yatılı ihtisas medresesi, kadın doğum, doğumhane ve çocuk kliniği ünitelerinin yer aldığı hastane ve 24 adet dükkandan oluşan kapalı çarşının olduğu külliyenin temelini attık. Geleceğe eser bırak sloganıyla eğitim, ibadet ve sağlık hizmetlerini insanlığa sunmanın ilk adımını Gine Bissau’da da attığımız için mutluyuz. Özellikle anne-çocuk ölüm oranının Afrika’daki en yüksek ülkelerinden biri olan Gine Bissau’da sağlık tesisini inşa etmenin ülke için büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. En kısa sürede yapımını tamamlayacağımız kalıcı eserlerin şimdiden ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, hayırseverlerimize teşekkür ederiz” denildi.