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Ekonomi Gimat Başkanı Aydoğan fiyatların düşeceğini söyledi
Ekonomi

Gimat Başkanı Aydoğan fiyatların düşeceğini söyledi

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 04:40:00 -
Gimat Başkanı Aydoğan fiyatların düşeceğini söyledi

Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.

Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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