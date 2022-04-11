Gilaburu suyu: Taş ve kum dökenlere şifa! Her gün gilaburu suyu içerseniz...

Gilaburu nedir?

Gilaburu, Adoxaceae familyasından kırmızı renkli, nohut büyüklüğünde bir meyve veren ağaç türü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.



Daha ziyade Kayseri ve civarında yetişir. Bol miktarda su ile yetiştirilir. Acımsı bir tadı vardır. Ekim ayı içerisinde dalından toplanarak yıkanır ve arpa ile birlikte mayalanmak üzere bol su ile şişelenir.

Böbrekte kum neden olur?

Böbreklerde kum, genellikle vücudun mevcut sıcaklığında çözünemeyen sistin, fosfat ve oksalat gibi kristaller sebebiyle oluşur. İnsan vücudunda idrar çıkışı, böbreklerden idrar kanalları vasıtasıyla mesaneye idrarın taşınması ve son olarak da idrarın vücudun dışına atılması şeklinde olur. Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlayan gilaburu suyu böbrek kumlarını ve böbrek taşlarını eritmektedir.

Taş ve kum dökenlere deva

Bazen uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen bu taşlar kimi zaman idrar yoluna düşerek hastaların dayanılmaz ağrılarla sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olabilmektedir.

Genellikle tüketime bağlı olarak gelişen böbrek taşları, vücudun filtresi olan böbreklerde süzülen tuz ve minarel kalıntılarından oluşmaktadır.

Sırt ve karın bölgesinde şiddetli ağrı ile belirti gösteren böbrek taşı, idrar yoluna doğru hareket ederek kendiliğinden dökülebilir. Kendi kendine vücuttan atılmadığı zamanlarda ise idrar yollarını enfekte ederek tedaviye ihtiyaç doğurur.

Böbreklerin ilacı gilaburu suyu

İdrar söktürücü etkisi olan gilaburu meyvesi, böbrek sağlığına faydaları ile öne çıkıyor.

Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle bilinen gilaburu bitkisi, kıpkırmızı top top, salkım şeklinde bir bitki. Acımsı bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor.

Böbrek taşının düşmanı olarak bilinen gilaburu, suyu sıkılarak düzenli tüketilmesi halinde sağlığa kavuşulmasına yardımcı olabiliyor.

Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu, böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.

Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur ve kabızlığı önler.

Gilaburu suyunun her gün sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak yemeklerden önce ya da sonra içilmesi önerilir.

Gilaburu suyu faydaları