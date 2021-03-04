Gıda ürünlerindeki fiyat oyunları devam ediyor!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Son zamanlardaki gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarının nedenlerine ilişkin Akit’e konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, şunları dile getirdi: “Dünyada üretimde bir azalma yok. Sadece niyetlerde farklılık var. Bir miktar zam bütün ürünlerde kabul edilebilir. Ama dünyada ticareti yöneten ve yönlendirenler pandemiden yararlandılar. Bu Türkiye’ye de yansıdı.

Pandemiyi bahane ettiler

Dünyada şu anda özellikle tahıl ürünlerinde ve üreticinin girdi fiyatlarında ciddi bir artış var. Pandemiyi de bahane eden ihracata konu olan mısır, buğday, soya gibi ürünlerde stokçuluğa gidilmeye başlandı. Ama bunun üzerinde de zam yapma iştahı olanlar var. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için sahada yoğun denetimler yapıyor. Haklı ticaret içerisinde bu işi yapanlara yapacak bir şey yok. Ama bu işi haksızca yapan piyasa şartlarına göre değil de kendi arzu ve istekleri ile fiyat oluşturanlara karşı da gerekli işlemleri yapıyor.”