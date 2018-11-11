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Gheorghe Hagi ateş püskürdü! 'Artık dayanamıyorum'

Hagi, UEFA'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2018 Pazar 11:19
Gheorghe Hagi ateş püskürdü! 'Artık dayanamıyorum'

Romanya futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Gheorghe Hagi, FFP sebebiyle Sırbistan ve Romanya takımlarının Avrupa'dan men edilmesine tepki gösterdi ve sert açıklamalar yaptı.

İşte Gheorghe Hagi'nin açıklamaları;

"Büyük takımlarla, büyük oyuncularla oynamak istiyorum. Bizi dışarı attılar. UEFA'nın kuralları, bize karşı yapılan ayrımcılıktır. Karşılarına çıkmaya hazırım. Biz iyiyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyorum. Neden girmemize izin verilmiyor?"

BİZE NEDEN VERİLMİYOR?

"Büyük bir ayrımcılık var. AB'nin parçasıyız. Daha önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Sırbistan da kazandı. UEFA devlere 500 milyon euro veriyor. Bize neden 40-50 milyon euro bile vermiyorlar? Biz oyuncular yetiştiriyoruz. 100 tane eleme turu oynuyoruz"

ARTIK DAYANAMIYORUM

"Neden diğerleri UEFA'dan daha çok para kazanmalı. Onlarla istedikleri zaman yüzleşmeye hazırım. Bir açıklama istiyorum. 3 eleme, 7 elemele, 7 bin eleme maçı oynuyoruz! Artık dayanamıyorum, gerçekten dayanamıyorum. Kesinlikle birleşmeliyiz"

HAYIR, FAKİR DEĞİLİZ!

"Bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz? Sizce fakir miyiz? Hayır, fakir değiliz. Biz zenginiz! Harika gençlerimiz var. Burada harika insanlar var. Avrupa vatandaşlarına neden ayrımcılık yapıyorlar? İspanya, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına neden 4 takım gönderiyor? Biz 5. dünya ülkesi değiliz"

UNUTMAYIN, SİZİ YENDİK!

"Unutmayın ki biz, sizi yendik. Kupalar kazandık. Önemli isimlerimiz, kulüplerimiz vardı. Neden bizi dışarı atıyorsunuz?"

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:19
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