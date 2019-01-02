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Gezdirilen köpek, kardan köpeğe saldırdı

Tokat'ta bulunan çocuk parkında bir vatandaş yaptığı kardan köpeğe, parkta gezmeye çıkarılan bir köpek saldırdı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:01
Gezdirilen köpek, kardan köpeğe saldırdı

Tokat'ın Artova ilçesinde Mehmet Halil Tekin'in çocuk parkında yaptığı kardan köpeğe parkta gezmeye çıkarılan bir köpek saldırmak için hamle yaptı. Köpek, sahibi tarafından engellendi.

Artova ilçesinde özel bir fabrikada çalışan Mehmet Halil Tekin, ilçe merkezinde bulunan çocuk parkında kardan köpek yaptı. Kardan köpek çevredekilerin ilgisini çekti. O anda parkta sahibinin gezmeye çıkardığı bir köpek ise kardan yapılan köpeğe saldırmak için hamle yaptı. Sahibi köpeği tasmasından tutarak engelledi. O anlar, parkta bulunan kişilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:01
  1. Tokat
  2. Artova
  3. kardan köpek
  4. Gezdirilen köpek
  5. kardan köpeğe saldırdı

YORUM YAZ

  • köpeğe fırsat verilmeliydiköpeğe fırsat verilmeliydi7 dk önce
    Arkadaşının donmuş olduğunu düşündü, yardım etmek istedi. ata heykellerine de o nedenle saldırılıyor

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