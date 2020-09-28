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Medya Gevrer Hatun kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | Leyla Lydia nerelidir?
Medya

Gevrer Hatun kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | Leyla Lydia nerelidir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile başarılı Bir projeye daha imza atılarak tarihe bir kez daha tanıklık edeceğiz. Tapar'ın eşi olan Gevrer Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevrer Hatun’u oynayan Leyla Feray kimdir? Leyla Feray nerelidir? İşte Gevher Hatun Leyla Feray hatayı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:54:00 -
Gevrer Hatun kimdir Uyanış Büyük Selçuklu | Leyla Lydia nerelidir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile başarılı Bir projeye daha imza atılarak tarihe bir kez daha tanıklık edeceğiz. Türk töresini yerine getirmek Melikşah’ın omuzlarında. “Bir Selçuklu meliki sultanlığı hedefleyen oktur. Bu oku tutan yaysa melikin hatunudur. Benim okum yaydan öyle hızlı çıkacak ki diğerleri sultanlık hedefine varmadan o hedefini bulmuş olacak” diyen Gevrer Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevrer Hatun’u oynayan Leyla Feray kimdir? Leyla Feray nerelidir? İşte Gevher Hatun Leyla Feray hatayı biyografisi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Leyla Feray kimdir? Tapar, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğludur. Tapar’ın hatunu  Gevher Hatun rolünü dizide Leyla Lydia oynayacaktır. Peki Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? İşte Leyla Lydia Tuğutlu hayatı, biyografisi.

Leyla Lydia kimdir?

Leyla Feray, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Leyla Lydia, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde bitirdi. Televizyon ekranlarında 2013 yılında yayınlananBen Onu Çok Sevdim adlı dizi ile çıkan Leyla Lydia, daha sonra Paşa Gönlüm adlı dizide Türkan rolünü canlandırdı. Burak Özçivit ve Murat Boz’un başrollerinde oynadığı Üç Arkadaş adlı dizide Gül Peri karakterini oynadı.

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