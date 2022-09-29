Getir’den sokak hayvanlarına 1 milyon kap mama

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde HAYTAP iş birliği ile sokak hayvanları için mama desteği sağlayan Getir, bu yıl “Patiye El Ver” diyerek 1 milyon kap mama topluyor.

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, 8 yıldır sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama toplama projesinde bu yıl “Patiye El Ver” diyerek 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama toplayacak. Milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanacak mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki patili dostların beslemesinde kullanılacak.

2015 yılından bu yana mama desteği sağladıklarını ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Getir olarak, kurulduğumuz günden bugüne 1 milyon 800 bin kaba denk gelen 270 ton mama sağlayarak bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl da ‘Patiye El Ver’ diyerek 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama daha toplayacağız, toplamda bu rakamı 2 milyon 800 bin kaba yani 420 tona çıkaracağız” dedi.

Toplanan tüm mamaların Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvanların barınak, sokak ve orman beslemeleri için kullanıldığını aktaran Tuncay Tütek, geçtiğimiz yıl İzmir’den Van’a, Ankara’dan Kars’a, Amasya’dan Diyarbakır’a toplam 52 ile mama ulaştırdıklarını söyledi. Tütek, bu yıl 1 milyon kap mamayı, geçen yılda da olduğu gibi ilçelere ve hatta köylere kadar ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Unilever Türkiye de bu sene 1 milyon kap mama hedefine ulaşmak için projeye destek veriyor. İş birliği kapsamında, Getir uygulamasında yer alan Unilever’in markalarını içeren siparişler iki kap mamaya dönüşerek patili dostlara ulaştırılıyor.

Sürdürülebilir yaşamı mümkün kılma amacıyla gezegenimiz ve üzerinde yaşayan tüm canlılar için amaç sahibi markalarıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Unilever Türkiye Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan ve Orta Asya Genel Müdürü Bilgehan Çevik, “Gezegenimiz ve üzerindeki tüm canlılar için yaşamı daha sürdürülebilir kılmak adına iş yapış şeklimizi A’dan Z’ye yeniden tasarladık. Faaliyetlerimizin tamamında hayvan dostlarımız da dahil tüm canlı haklarına tümüyle saygı duyma ve yaşam haklarını destekleme konusunda derin ve sarsılmaz bir taahhüdümüz var. Bu anlayış ve yaklaşımımızla örtüşen bu anlamlı projede Getir’le birlikte yol arkadaşı olduğumuz için son derece memnunuz” dedi.

Önceki yıllarda Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı’dan verilen siparişlerin mama desteğine dönüştüğü projeye, bu sene Getir’in yeni hizmetleri GetirAraç ve GetirBiTaksi de destek oluyor.