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Geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Aktüel Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Aktüel

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'nın Kozan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 02:13:00 -
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'nın Kozan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2 itfaiye aracı ve 2 su tankeriyle müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü.

Fabrikada ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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