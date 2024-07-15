Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin seyrini değiştiren Başçavuş Ömer Halisdemir, 17 kurşunla şehit düştü. Gerekeni gerektiği yerde yapan aksiyoner kahraman Ömer Halisdemir'i şehadetinin yıl döneminde rahmetle yad ediyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi, Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle öldürerek darbenin seyrini değiştiren kahraman asker Ömer Halisdemir, 17 kurşunla şehit düştü.

Halisdemir, 1974 yılında Niğde'de doğdu. Halisdemir, 1996 yılında gönüllü olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na katıldı. Başarılı ve cesur bir asker olan Halisdemir, yurtiçi ve yurtdışında birçok operasyonda görev aldı. Hayatı da şehadeti gibi Müslümancaydı.

15 Temmuz gecesi, darbeci general Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldiğini öğrenen Komutan Zekai Aksakallı, Halisdemir'i telefonla arayarak Terzi'yi durdurması emrini verdi. Hiç tereddüt etmeden emri yerine getiren Halisdemir, Terzi'yi vurarak öldürdü ve darbenin seyrini değiştirdi. Ancak bu sırada darbeciler tarafından açılan ateş sonucu 17 kurşunla şehit oldu.

Ömer Halisdemir'in kahramanlığı millet tarafından asla unutulmadı. Adı, üniversitelere, okullara, caddelere, sokaklara hatta nice bebeklere verildi. Sadece bununla kalınmadı, onun cesareti ve ne için kendini feda ettiğinin de manası Müslüman gençlere aşılandı.

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Halisdemir'in Niğde'deki mezarı ise her gün sayısız ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.