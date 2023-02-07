Gerçeği duyan kahroldu! Yok böyle bir acı...

Kahramanmaraş'ta bir baba enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttu ve o dakikadan itibaren hiç bırakmadı.

Dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, saat 13:14'te de Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde iki büyük deprem Türkiye'nin 10 şehrinde büyük yıkıma neden oldu. İlk deprem büyük yıkıma yol açarken, ilk depremde hasar almış binalar da ikinci depremde tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle tüm Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, enkaz altından çıkarılan her can umutları artırıp yüzleri güldürürken yürek yakan kareler de geliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir babanın çaresizliği AFP muhabirinin objektifine yansıdı.

Baba Mesur Hancer, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin enkazında ölen 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bir an olsun bırakmadı.

Baba Mesut Hancer, kızının cenazesinin enkaz altından çıkarılmasını beklerken bir yandan da elini tutuyor.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleri, soğuk hava koşullarıyla ve artçı depremlerle mücadele ederek enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyor.