General Mobile & Corning işbirliği sürecek

Türkiye’nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, dünyanın önde gelen yenilikçi ekran üreticilerinden Corning® ile iş birliğini Gorilla® Glass teknolojisini tüm modellerinde kullanarak gelecekte de sürdürme kararı aldı. Corning® Gorilla® Glass Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Bayne, General Mobile’ın İkitelli’de 100 milyon liralık yatırım ile hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası olma özelliği taşıyan tesisi ziyaret ederek General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman’a plaket takdim etti. Yaman ise ‘‘General Mobile markasının bugüne gelmesinde Corning® Gorilla® Glass ile olan iş birliğimiz de bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Kendilerine bize kattıkları değer için teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.