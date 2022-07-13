Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan KYK kredisi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçti.

"Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik

Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredileri konusuna da değindi. Kasapoğlu, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" dedi.

"Bir faiz uygulaması değil"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Eski adı TEFE... Bir faiz uygulaması değil öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Kanunda olan enflasyon bazlı bir süreç. Biz gençlerimizi hiç mağdur etmedik.

"Detaylıca çalışma yaptık"

Bizim hizmet anlayışımızda gençlerimiz hiç bir mağduriyete ezdirilmeyecek kadar önemli. Yurt içi enflasyon oranıyla ilgili detaylıca çalıştık. Bundan sonra da gençlerimizi mağdur etmemek için adımlar atacağız. İlk kabine toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşacak.

"Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak"

Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."