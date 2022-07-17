Gençler doğa kampını çok sevdi
TÜGVA Düzce temsilciliği çocukları milli ve manevi değerler kazandırmak için başlattığı yaz okulu doğa kampında çocuklar eğlenceli vakit geçiriyorlar.
Yaz tatilinde çocuklar hem eğlenceli aktivitelerle eğleniyor, hem de milli ve manevi değerler kazandırılıyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce temsilciliği başlatılan etkinlikte çocuklar hafta içi Kur’an-ı Kerim ve dini eğitimler ile değerler eğitimi alıyorlar. Öğleden sonrada sportif aktiviteler yaparak gönüllerince eğleniyorlar. Çocuklar sportif aktivitelerde okçuluk, futbol, basketbol ile eğlenceli vakit geçirerek doğa kamplarıyla doğada yaşam, çevre bilincine de kavuşuyorlar.