Gençler arası bilgi yarışması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında düzenlenen Gençler Arası "Türk Müziği-Şiir Okuma-Tiyatro ve Bilgi" yarışmaları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Yarışmalar kapsamında Erzincan Gençlik Merkezi’nde Bilgi Yarışması İl Birinciliği yapıldı. "Kim Bilir" sloganı ile 14-17/18-25 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı ve Lise ve Üniversite düzeyinde iki farklı kategoride yapılan yarışmada gençlere; Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü’ konularından seçmeli sorular yöneltildi. Lise düzeyinde yapılan yarışmada EGAL adlı grup birinci oldu. Üniversite düzeyinde 4 grubun katıldığı yarışmada ise Babukolar adlı grup birinci oldu.Lise düzeyinde birinci olan EGAL adlı grup ile üniversite düzeyinde birinci olan Babukolar adlı grup 13 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Doğu Anadolu Bölgesi Grup Finallerinde Erzincan’ı temsil edecekler.