Genç tasarımcıya KAAN uçağı modeli hediye edildi

Gençlerin millî ve manevi değerlere olan duyarlılığını artırmak, yerli savunma sanayine yönelik farkındalık oluşturmak ve sanatsal tasarımı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu kapsamda dereceye giren çalışmalar, savunma sanayi ile sanatın birleştiği özgün bir perspektif sunmasıyla dikkat çekti.

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törende ödülünü İl Mİlli Eğitim Müdüri Emrullah AYDIN'dan alan İrem Aybar, başarısıyla hem okulunu hem de Gebze ilçesini gururlandırdı. Başarılı öğrencinin danışmanlığını üstlenen öğretmen Özlem Esen’e de katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Köklü başarı geleceğine doğru adım adım ilerleyen Alaettin Kurt Anadolu Lisesi, akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda elde ettiği derecelerle son yıllarda adından sıkça söz ettiren eğitim kurumları arasında yer alıyor. Öğrencilerinin farklı alanlarda ulusal ve yerel yarışmalarda elde ettiği dereceler, okulun çok yönlü eğitim anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

İrem Aybar’ın elde ettiği bu derece de okulun başarı zincirine eklenen yeni bir halka olarak değerlendiriliyor. Eğitimciler, bu başarının tesadüf olmadığını, planlı çalışmalar ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu vurguluyor. Kocaeli’nden yükselen bu başarı, gençlerin azim ve üretkenliğiyle Türkiye’nin geleceğine umut olmaya devam ediyor.