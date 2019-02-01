Genç siber güvenlik uzmanları Cyber Camp’ta yetişiyor

Bilişim İnovasyon Derneği ve Mental HR’ın da katkı sunduğu programa bu yıl bin 700 kişi başvurdu.

Cyber Camp’a katılan 24 kişi 10 günlük eğitimlerinin ardından eğitim sertifikasını almaya hak kazandı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, siber güvenliğin önemine işaret ederek, “Sanal sınırlarımızı güvenli tutmamız gereken bu dönemde gençlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bu nedenle Cyber Camp gibi etkinlikleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin kendi yapay zekasını geliştirmesi gerektiğine ifade eden Turkcell Genel Müdür Kaan Terzioğlu da bu anlamda gençlerin adım atması; girişimde bulunması gerektiğini vurguladı.