Spor Genç pilot Japonya GP'yi kazandı! Formula 1 tarihine geçti
Genç pilot Japonya GP'yi kazandı! Formula 1 tarihine geçti

Genç pilot Japonya GP'yi kazandı! Formula 1 tarihine geçti

Formula 1'de sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki İtalyan sürücü, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistteki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 28 dakika 3.403 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Pilotlar klasmanında 72 puanla zirveye yerleşen 19 yaşındaki İtalyan sürücü, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.

McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri, 13.722 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 15.270 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği Formula 1'de, sezon 3 Mayıs Pazar günü koşulacak Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

2. George Russell (Büyük Britanya): 63

3. Charles Leclerc (Monako): 49

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

Takımlar

1. Mercedes: 135

2. Ferrari: 90

3. McLaren: 46

4. Haas: 18

5. Alpine: 16

Red Bull: 16

