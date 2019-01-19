



İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, Türkiye'de kulüplerin genç oyunculara mecbur kaldığında forma şansı verdiğini savunarak, "Biz genç oyunculara güveniyoruz, inanıyoruz. Forma, mecbur kalındığında değil de hak ettikleri zaman verilirse gençler o zaman daha başarılı oluyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahmet Taşyürek, Gazişehir Gaziantep'e transfer olan sağ bek Oğuz Ceylan ve sol bek Mucahit Albayrak'ın yerine yine genç oyuncuları düşündüklerini söyledi.

Genç futbolculara kulüp olarak güvendiklerini vurgulayan Taşyürek, "Takımdan ayrılan Mucahit Albayrak ve Oğuz Ceylan, 2. Lig'den bu yana bizim savunma dörtlüsünden ikisini oluşturuyordu. İstikrar adına önemli isimlerdi. Hücum etkinliklerimizi sağlayan iyi oyunculardı. Bu isimler geldiğinde genç oyunculardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kulüpler, genç oyunculara mecbur kaldığında forma şansı veriyor. Şu an bu dönem yaşanıyor. Biz genç oyunculara güveniyoruz, inanıyoruz. Forma mecbur kalındığında değil de hak ettikleri zaman verilirse gençler o zaman daha başarılı oluyor. Sağ ve sol beke transfer yapacağız. Bunlar genç oyuncular olacak."

Hazırlık kampında takımın eksik yönleri üzerinde durduklarını anlatan Ahmet Taşyürek, "Kadro derinliğimiz fazla olmadığı için bunun üzerine çalışmalar yaptık. Maçlara iyi başlayıp karşılaşmanın sonlarına doğru oyundan düşme sebeplerimizin üzerinde durduk. Ligin ikinci yarısında bu durumu sık yaşamayacağız. Ancak sezonun ikinci yarısı zor olacak." ifadelerini kullandı.





- "Ligde işimiz kolay değil"





Kırmızı-beyazlı kulübün teknik direktörü Ahmet Taşyürek, camia olarak Spor Toto 1. Lig'in zorluklarını bildiklerini ve ligi iyi tanıdıklarını söyledi.

Ümraniyespor'un son 6-7 yılda önemli aşamalardan geçtiğini belirten Taşyürek, "Takım, Süper Amatör Lig'den bu seviyeye geldi. 3. ve 2. Lig'de birer yıl deneyim elde edip ardından şampiyonluk yaşadı. Spor Toto 1. Lig'de bu yıl üçüncü yılımız. Ligler yükseldikçe bu deneyimi yaşıyoruz. Ligi iyi tanıyoruz. Yönetim, taraftar ve camia olarak ligin zorluklarını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Taşyürek, zirve yarışında önemli ekiplerin bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"1. Lig'de büyük bütçeler, büyük şehirler ve camialar var. Ligde işimiz kolay değil. Havasını bulmuş bir Denizlispor, çok iyi bir Gençlerbirliği, yatırımlar yapan Gazişehir Gaziantep, kadrosu oturmuş Hatayspor var. İki maç kazanınca üst sıralara çıkıyorsunuz. İki maç kaybedince ise ligin dibine demir atıyorsunuz. Bunların bilincindeyiz. Bundan sonra iş futbolcularımda."





- Atabey Çiçek: "Öz güvenimi geri kazandım"





Ümraniyespor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Atabey Çiçek, teknik direktör Ahmet Taşyürek'in takımın başına geçmesiyle forma şansı bulduğunu ve öz güvenini geri kazandığını dile getirdi.

Atabey, Antalya'daki hazırlık kampının takım için oldukça verimli geçtiğini anlatarak, "Sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitirdik. Altay maçıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Sezon başında çok fazla süre alamadığını hatırlatan 23 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna sonradan dahil oluyordum. Bu da benim direncimi düşürüyordu. Öz güvenimi kaybetmiştim. Ahmet hoca bana güvendi. Hocamız geldikten sonra daha çok şans buldum. Maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Goller de buldum. Bu, öz güvenimi geri kazanmamı sağladı. Ancak yaptıklarım yeterli değil daha fazlasını yapmak istiyorum."

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de açıklayan genç forvet oyuncusu, "Favorim kendi takımım da olduğu için Medipol Başakşehir. Hak ediyorlar. Ligde en iyi futbolu onlar oynuyor. Başkanlarımız, Abdullah Avcı beni arayıp soruyor. Zaten çoğu maçıma da geliyorlar, sürekli takipteler. Değer verdiklerini her zaman gösteriyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.