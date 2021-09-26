Genç MÜSİAD’da 2. Akbal dönemi! Mirasyedi olmadan üretime odaklanacağız
Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 14’üncü Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, eski MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Yunus Furkan Akbal’ın yeniden başkan seçildiği Kurul’da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Genç MÜSİAD birlikte çok güzel işler yapacağımıza inancım tamdır” dedi. Yunus Furkan Akbal ise, şunları dile getirdi: “Mirasyedi olmayacağız. Servetini sermayeye dönüştüren bir tüccar şuuruyla çok daha başarılı işlere imza atacağız. Yeni ve inovatif üretim, finans, rekabet ve iş modellerine odaklanacağız.”