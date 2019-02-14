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Genç millilerin maçında fair play örneği

14 Şubat 2019 Perşembe 15:15
Genç millilerin maçında fair play örneği


İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan arasında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında fair play örneği yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, fair play gereği topu karşı takıma vermek isteyen milli oyuncu Muhammet Emin Sarıkaya'nın yaptığı vuruş, Hırvat file bekçisinin hatasıyla ağlarla buluştu. Santra vuruşu sonrası meşin yuvarlağı ayağıyla kontrol eden kaleci Murat Akşit, topu kendi ağlarına göndererek rakibin mağduriyetini telafi etti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü Koordinatörü Oğuz Çetin de maçı tribünden takip etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:15
  1. 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  2. fair play
  3. Futbol
  4. Hırvatistan

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