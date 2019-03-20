Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi20 Mart 2019 Çarşamba 22:30
İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi.
25 ilden 135 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada derece giren güreşçiler şunlar:
50 kilo
1- Zehra Demirhan
2- Rahime Ar
3- Damla Kör
3- Zeliha Kara
53 kilo
1- Melda Dernekçi
2- Tuğba Erden
3- Yeşimnur Armut
3- Semanur Kanlı
55 kilo
1- Sinem Köroğlu
2- Çağla Yarım
3- Şerifenur Tarakçı
3- Esra Pul
57 kilo
1- Eda Tekin
2- Elvira Kamaloğlu
3- Zeynep Yıldırım
3- Özge Fındıkçı
59 kilo
1- Nurife Duman
2- Ayşegül Sever
3- Ebru Dağbaşı
3- Elmas Çelik
62 kilo
1- Cansu Aksoy
2- Şule Kabak
3- Merve Karadeniz
3- Kısmet Özmert
65 kilo
1- Yağmur Çakmak
2- Aslı Demir
3- Nesrin Baş
3- Esra Keten
68 kilo
1- Kadriye Aksoy
2- Havva Duran
3- Sehernur Bulut
3- Betül Erol
72 kilo
1- Merve Pul
2- Serpil Karabacak
3- Özlem Bozdağ
3- Vahidenur Gök
76 kilo
1- Mehtap Gültekin
2- Sebiha Akyıldız
3- Gizem Kenger
3- Meryem Yılmaz
YORUM YAZ