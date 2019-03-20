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Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

20 Mart 2019 Çarşamba 22:30
Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi.

25 ilden 135 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada derece giren güreşçiler şunlar:


50 kilo

1- Zehra Demirhan

2- Rahime Ar

3- Damla Kör

3- Zeliha Kara


53 kilo

1- Melda Dernekçi

2- Tuğba Erden

3- Yeşimnur Armut

3- Semanur Kanlı


55 kilo

1- Sinem Köroğlu

2- Çağla Yarım

3- Şerifenur Tarakçı

3- Esra Pul


57 kilo

1- Eda Tekin

2- Elvira Kamaloğlu

3- Zeynep Yıldırım

3- Özge Fındıkçı


59 kilo

1- Nurife Duman

2- Ayşegül Sever

3- Ebru Dağbaşı

3- Elmas Çelik


62 kilo

1- Cansu Aksoy

2- Şule Kabak

3- Merve Karadeniz

3- Kısmet Özmert


65 kilo

1- Yağmur Çakmak

2- Aslı Demir

3- Nesrin Baş

3- Esra Keten


68 kilo

1- Kadriye Aksoy

2- Havva Duran

3- Sehernur Bulut

3- Betül Erol


72 kilo

1- Merve Pul

2- Serpil Karabacak

3- Özlem Bozdağ

3- Vahidenur Gök


76 kilo

1- Mehtap Gültekin

2- Sebiha Akyıldız

3- Gizem Kenger

3- Meryem Yılmaz

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:30
  1. Genç kadınlar türkiye güreş şampiyonası
  2. Güreş
  3. Türkiye Güreş Federasyonu

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