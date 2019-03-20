Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonası sona erdi. 25 ilden 135 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada derece giren güreşçiler şunlar:

50 kilo 1- Zehra Demirhan 2- Rahime Ar 3- Damla Kör 3- Zeliha Kara

53 kilo 1- Melda Dernekçi 2- Tuğba Erden 3- Yeşimnur Armut 3- Semanur Kanlı

55 kilo 1- Sinem Köroğlu 2- Çağla Yarım 3- Şerifenur Tarakçı 3- Esra Pul

57 kilo 1- Eda Tekin 2- Elvira Kamaloğlu 3- Zeynep Yıldırım 3- Özge Fındıkçı

59 kilo 1- Nurife Duman 2- Ayşegül Sever 3- Ebru Dağbaşı 3- Elmas Çelik

62 kilo 1- Cansu Aksoy 2- Şule Kabak 3- Merve Karadeniz 3- Kısmet Özmert

65 kilo 1- Yağmur Çakmak 2- Aslı Demir 3- Nesrin Baş 3- Esra Keten

68 kilo 1- Kadriye Aksoy 2- Havva Duran 3- Sehernur Bulut 3- Betül Erol

72 kilo 1- Merve Pul 2- Serpil Karabacak 3- Özlem Bozdağ 3- Vahidenur Gök

76 kilo 1- Mehtap Gültekin 2- Sebiha Akyıldız 3- Gizem Kenger 3- Meryem Yılmaz

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