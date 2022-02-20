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Gündem Genç evliler unutulmasın
Gündem

Genç evliler unutulmasın

Yaşları küçük olduğu gerekçesiyle eşleri suçsuz yere cezaevinde tutulan genç evlilik mağdurları kadınlar adalet arıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 09:45:00 -
Genç evliler unutulmasın

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Genç yaşta evlendikleri için cezalandırılan ailelere ilişkin hiçbir adım atılmaması akıllara, “unutuldu mu?” sorusunu getiriyor. Tek suçları nikah kıyarak evlenmek olan genç evliler yıllardır bir umut, adalet bekliyor. Genç yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri, cinsel istismar suçuyla cezaevine atılan kadınlar, eşlerinin bir an önce salıverilmesini ve mağduriyetin son bulması noktasında defalarca çağrıda bulundular. Genç evlilik mağduru binlerce aile şimdi verilen sözlerin tutulmasını ve hükümetin ‘Erken yaşta evlilik’le ilgili yapacağı kapsamlı düzenlemeyle mağduriyetlerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

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