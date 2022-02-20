Genç evliler unutulmasın
Yaşları küçük olduğu gerekçesiyle eşleri suçsuz yere cezaevinde tutulan genç evlilik mağdurları kadınlar adalet arıyor.
RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA
Genç yaşta evlendikleri için cezalandırılan ailelere ilişkin hiçbir adım atılmaması akıllara, “unutuldu mu?” sorusunu getiriyor. Tek suçları nikah kıyarak evlenmek olan genç evliler yıllardır bir umut, adalet bekliyor. Genç yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri, cinsel istismar suçuyla cezaevine atılan kadınlar, eşlerinin bir an önce salıverilmesini ve mağduriyetin son bulması noktasında defalarca çağrıda bulundular. Genç evlilik mağduru binlerce aile şimdi verilen sözlerin tutulmasını ve hükümetin ‘Erken yaşta evlilik’le ilgili yapacağı kapsamlı düzenlemeyle mağduriyetlerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını bekliyor.