Genç Birikim yine dopdolu

LEVENT SONAT

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “İşgalci Rejim Sadece Güçten Anlar!” başlıklı yazısında; Türkiye’nin Siyonist İsrail ile hemen siyasi, askeri, istihbari ve ticari ilişkilerini kesmesi gerektiğini ifade etmiş. Bu ay dosya konusu, “Filistin, Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa” olarak belirlenmiş. Cefai Demirel, Emrah Doğru, Erdal Bayraktar, Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci, “7 Ekim Aksa Tufanı” çerçevesinde Filistin konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca İsmail Ceylan’ın “Filistin’in Geleceği İçin Bir Yol Haritası” başlıklı çevirisi ve Dr. Mehmet Sürmeli’nin “Rabbani Ulema’nın Vasıfları” makalesinin üçüncü bölümü de dergide yer almış. www.gencbirikim.net

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