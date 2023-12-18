  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Genç Birikim yine dopdolu
Kültür - Sanat

Genç Birikim yine dopdolu

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:09:00 -
Genç Birikim yine dopdolu

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Aralık 2023 (258’inci) sayısı çıktı.

LEVENT SONAT

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “İşgalci Rejim Sadece Güçten Anlar!” başlıklı yazısında; Türkiye’nin Siyonist İsrail ile hemen siyasi, askeri, istihbari ve ticari ilişkilerini kesmesi gerektiğini ifade etmiş. Bu ay dosya konusu, “Filistin, Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa” olarak belirlenmiş. Cefai Demirel, Emrah Doğru, Erdal Bayraktar, Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci, “7 Ekim Aksa Tufanı” çerçevesinde Filistin konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca İsmail Ceylan’ın “Filistin’in Geleceği İçin Bir Yol Haritası” başlıklı çevirisi ve Dr. Mehmet Sürmeli’nin “Rabbani Ulema’nın Vasıfları” makalesinin üçüncü bölümü de dergide yer almış. www.gencbirikim.net
[email protected]

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23