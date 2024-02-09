Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Şubat 2024 (260'ncı) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “Filistin Direnişi ve Toprak Meselesi II” başlıklı yazısında; “Filistinlilerin toprak sattığı iddiasının” doğru olmadığını delilleriyle ortaya koymuş.

Bu ay dosya konusu, “Şehadet” olarak belirlenmiş. Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “Şehadet” konusunu değişik açılardan değerlendirmişler.

Ayrıca Cefai Demirel’in “Aile Birliğini Korumak”, Emrah Doğru’nun “Müslümanların İslam’dan Uzaklaşması”, Yasin Tekin’in “Akıl Tutulmasının Sürüklediği Kifayetsizlik II” başlıklı yazıları, Fatih Pala’nın “Bucaksız Kin” başlığını taşıyan şiiri, İsmail Ceylan’ın “Gazze, Batı Liderliğindeki Dünya Düzeninin Mezarı Olacak” başlıklı çevirisi ile Filistinli yazar Musa Akkari ile yapılan “Filistin, Hamas ve Aksa Tufanı Operasyonu” başlıklı röportajın ikinci bölümü de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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