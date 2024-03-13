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Kültür - Sanat Genç Birikim dergisinin 261’inci sayısı çıktı!
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisinin 261’inci sayısı çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 13:54:00 -
Genç Birikim dergisinin 261’inci sayısı çıktı!

Genç Birikim dergisinin Mart 2024 (261’inci) sayısı piyasaya çıktı.

LEVENT SONAT

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Mart 2024 (261’inci) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “İslam, Vahiy Kaynaklı Bir Sistem Öngörmektedir” başlıklı yazısında “İslam’da hakimiyet hakkının sadece Allah’a ait olduğuna” vurgu yapmış.

Bu ay dosya konusu, “Ramazan ve Kalbimizin Şifası Kitabımız Kur’an-ı Kerim ile Bağımız” olarak belirlenmiş. Emrah Doğru, Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel, “Ramazan ve Kur’an” konusunu değişik açılardan değerlendirmişler.

Ayrıca Cefai Demirel’in “7 Ekim-Filistin-Gazze”, Fatih Pala’nın “Temizleyip Arındıranların En Güzelidir Ramazan”, Ali Kaçar’ın “Hasan el-Benna’nın Şehit Edilmesi” başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in “Nedamet” isimli şiiri ve İsmail Ceylan’ın “Aaron Bushnell ve Soykırım Karşıtı Eylemi” başlıklı çevirisi de dergide yer almış.
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Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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