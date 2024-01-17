Genç Birikim Dergisi’nin 259’uncu sayısı bayilerde

LEVENT SONAT

Bu sayıda, yazar Ali Kaçar, “Filistin Direnişi ve Toprak Meselesi” başlıklı makalesinde; Filistinlilerin toprak sattığı yalanının neden sürekli gündeme getirildiğini ve bu meselenin arka planını ortaya çıkarmış. Bu ay dosya konusu, “Müslümanların Ahlakî Yozlaşma ve Alçalmalara Karşı Çözümleri” olarak belirlenmiş. Emrah Doğru, Erdal Tuğrul, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel meseleyi değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Fatih Pala’nın “İman, Değişim Gerçekleştiriyorsa İmandır”, Hüseyin Durmaz’ın “For The People Of Gaza”, Yasin Tekin’in “Akıl Tutulmasının Sürüklediği Kifayetsizlik” başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in “Filistin” konulu şiiri, İsmail Ceylan’ın “Siyonist Soykırımın Anatomisi” başlıklı çevirisi, Dr. Mehmet Sürmeli’nin devam eden “Rabbani Ulema’nın Vasıfları” isimli makalesinin son bölümü ve 24 Aralık’ta, Ankara’da, Genç Birikim tarafından gerçekleştirilen “Aksa Tufanı ve Uyanış Paneli” ile ilgili kaleme alınan bir haber metni dergide yer almış.

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